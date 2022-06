Colto sul fatto mentre tenta un furto: 29enne arrestato a Cosenza

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati contro la persona e contro il patrimonio, i Carabinieri del Comando Compagnia di Cosenza questa mattina hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, una persona per rapina aggravata.

Il giovane si accingeva ad uscire da una banca con uno zainetto, all'interno del quale veniva rinvenuta e sequestrata una pistola a salve priva di tappo rosso e la somma in contanti di 5.300 euro.

A seguito delle indagini è stato accertato che l'indagato, dopo aver puntato l'arma verso la cassiera, si era fatto consegnare il denaro ed al fine di assicurarsi la fuga, aveva intimato ad una cliente presente allo sportello di seguirlo fino alla porta esterna.

La somma rinvenuta nello zainetto, è stata riconsegnata al direttore di filiale. Al termine degli adempimenti di rito, il 29enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.