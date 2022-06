Il Prefetto di Cosenza riceve l’ambasciatrice del Kosovo in Italia

Vittoria Ciaramella e Lendita Haxhitasim

Il Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, ha ricevuto oggi presso la Sede dell’Ufficio territoriale di Governo, l’Ambasciatore della Repubblica del Kosovo in Italia, Lendita Haxhitasim, che è in visita nella provincia bruzia.

L’incontro si è svolto in un clima sereno e cordiale ed è stato un significativo momento per trattare importanti e attuali tematiche.

L’Ambasciatore ha ringraziato il Prefetto per la calorosa accoglienza ricevuta, con l’auspicio che non mancheranno ulteriori occasioni di incontro nel territorio per rinsaldare il rapporto tra i due Stati.