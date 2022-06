Covid, il bollettino. Nuovi casi stabili (+1.178), pesano altri 2 decessi

L'andamento dei nuovi casi di coronavirus in Calabria si attesta oramai al di sopra dei mille contagi quotidiani. Questo il quadro che emerge dall'odierno bollettino, che certifica 1.178 nuovi casi a fronte di 764 guariti: pesano anche i 151 ricoveri a livello regionale (144 in reparto ordinario e 7 in terapia intensiva), e gli ulteriori 2 decessi avvenuti nelle ultime 24 ore.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+461), seguita Reggio Calabria (+323), Catanzaro (+266), Crotone (+89) e Vibo Valentia (+23) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+16). Processati 3 milioni e 205.857 tamponi (+4.511) da inizio pandemia, con un tasso di positività che continua a salire, attestandosi al 26,11%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 108.263 (+461), mentre i casi attivi sono 23.000. Di questi, 22.950 sono in isolamento, 47 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 84.140 guariti e 1.123 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 148.223 (+323), mentre i casi attivi sono 3.569. Di questi: 3.529 in isolamento, 39 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 143.865 i guariti e 789 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 64.246 (+266), mentre i casi attivi sono 3.715. Di questi, 3.673 in isolamento, 39 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 60.207 i guariti e 324 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 42.161 (+89) mentre gli attivi sono 758, di cui 749 in isolamento domiciliare e 9 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 41.170 i guariti e 233 i deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 40.254 (+23) mentre gli attivi sono 759. Di questi: 750 si trovano in isolamento, 9 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 39.321 i guariti e 174 i deceduti.