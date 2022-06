Cis, Occhiuto precisa: “Da noi solo prevalutazione”

"La Regione Calabria non ha avuto ruoli di indirizzo o decisionali nella definzione del Cis Svelare Bellezza. Tantomeno la Regione ha mai preso parte o promosso attività di animazione sui territori per il Cis". Lo precisa in una nota il presidente Roberto Occhiuto.



"L’unico ruolo che è stato demandato alla Regione è stato quello di prima prevalutazione delle proposte pervenute" prosegue. "L’avviso si è concluso il 15 dicembre 2021 e sono pervenute 1.180 proposte".

"La Regione, per come concordato, ha concluso i suoi lavori il 20 gennaio successivo, ammettendone 884, ed ha inoltrato le risultanze all’Agenzia per la Coesione" conclude. "Le successive fasi di valutazione e le decisioni finali sono state del governo".