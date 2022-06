Quattro auto a fuoco nella notte a Catanzaro, ipotesi dolosa

Quattro auto sono andate a fuoco nella notte scorsa a Catanzaro, in via Massara. L’incendio, che al termine delle verifiche non si esclude possa essere di natura dolosa, è divampato intorno all’una coinvolgendo una Volkswagen Lupo, un’Alfa Romeo Mito, una Hyundai Santafé ed una Lancia Y.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale del capoluogo che riferiscono come vi siano stati anche momenti di panico tra gli abitanti della zona oltre ai disagi dovuti al fumo denso originatosi dalla combustione.

I pompieri, una volta sul posto hanno estinto completamente le fiamme evitando che si propagassero ad altre vetture parcheggiate nelle vicinanze.

Presenti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Non si registrano fortunatamente feriti.