Pentone. Maltratta e minaccia l’ex moglie: divieto di avvicinamento per 52enne

Nella giornata di ieri la Stazione Carabinieri di Pentone ha eseguito una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal Gip del tribunale di Catanzaro nei confronti di un 52enne che è ora indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Secondo gli investigatori, avrebbe maltrattato abitualmente l’ex moglie minacciandola ed offendendola con frasi oltraggiose e avrebbe fatto anche ricorso, in diverse occasioni, a violenze sia verbali che fisiche.

La ex lo aveva denunciato poiché nella giornata del 14 aprile del 2021 l’uomo l’avrebbe dapprima aggredita verbalmente proferendole epiteti e minacce di ogni tipo, e poi anche fisicamente davanti al figlio di sette anni, colpendola al braccio per non permetterle di filmare il tutto con il cellulare. Infine, l’avrebbe fatta cadere a terra sferrandole dei calci al fianco destro.

L’attività dei Carabinieri ha permesso di cristallizzare alcuni elementi a riscontro di quanto dichiarato dalla vittima.