“Truck & bus”, controlli della Stradale calabrese: rilevate 190 infrazioni

Nella settimana appena trascorsa la Stradale della Calabria ha proseguito con la campagna europea congiunta denominata "Truck & Bus", intensificando i controlli dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci, degli autobus e dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose, sia italiani che straniere.

A questo scopo la Stradale, sull'intero territorio regionale, ha predisposto oltre 100 pattuglie e verificato 442 mezzi pesanti e 45 bus.

Durante l'attività, sono state contestate, tra le altre, violazioni per il mancato rispetto dei limiti di velocità, per il mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta, per il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo (giornaliero e settimanale), per la modifica delle caratteristiche dei mezzi, e per per il sovraccarico: in tutto sono state 190 infrazioni rilevate.