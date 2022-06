Covid, nuovo boom di casi (+1.446), aumentano ricoveri (+11) e decessi (+4)

Una vera e propria esplosione quella evidenziata dall'odierno bollettino regionale sull'andamento del coronavirus. Si è passati infatti dai 447 casi di ieri (LEGGI) ai 1.446 casi di oggi, numeri di fatto più che triplicati. Aumentano anche i ricoveri (+11), mentre si registrano ulteriori 4 vittime.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+519), seguita Reggio Calabria (+509), Catanzaro (+336), Crotone (+35) e Vibo Valentia (+32) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+16). Processati 3 milioni e 196.216 tamponi (+5.818) da inizio pandemia, con un tasso di positività che risale al 24,85%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 107.379 (+518), mentre i casi attivi sono 22.821. Di questi, 22.772 sono in isolamento, 47 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 83.437 guariti e 1.121 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 147.494 (+509), mentre i casi attivi sono 3.042. Di questi: 2.999 in isolamento, 41 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 143.664 i guariti e 788 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 63.745 (+336), mentre i casi attivi sono 3.561. Di questi, 3.517 in isolamento, 41 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 59.861 i guariti e 323 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 41.923 (+35) mentre gli attivi sono 664, di cui 657 in isolamento domiciliare e 7 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 41.026 i guariti e 233 i deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 40.176 (+32) mentre gli attivi sono 734. Di questi: 725 si trovano in isolamento, 9 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 39.268 i guariti e 174 i deceduti.