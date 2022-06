Anziano scomparso ieri Tra Aiello e Rogliano, ritrovato morto

È stato ritrovato da pochi minuti, purtroppo, il corpo senza vita del 74enne rendese disperso dalla giornata di ieri in località Serra Filata, tra Aiello Calabro e Rogliano.

I vigili del fuoco del comando di Cosenza, in collaborazione con carabinieri Forestali, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i volontari della Protezione Civile hanno proseguito le ricerche per tutta la notte appena trascorsa.

Dalle prime ore di stamani sul posto era intervenuto anche il nucleo SAPR, Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto, dei vigilfuoco oltre al nucleo Cinofili giunto dalla Basilicata.

I pompieri stanno procedendo al recupero della salma dell’uomo che, come si ricorderà, era uscito di casa ieri, a quanto pare per andare a raccogliere dell’origano, per poi far perdere le proprie tracce.

La sua auto era stata ritrovata, sempre ieri, lungo la strada per Grimaldi, sulla SP 245, parcheggiata a bordo carreggiata.