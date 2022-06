Sanità: C’è l’accordo Regione-Sindacati sulla stabilizzazione del personale Covid

È stato sottoscritto tra la Regione Calabria e le Organizzazioni Sindacali del Comparto e della Dirigenza Area Sanità l’accordo per la stabilizzazione del personale Covid.

Ente e Sigle, consapevoli “della necessità di un rafforzamento strutturale del Servizio sanitario regionale”, si legge in una nota del Dipartimento Tutela della Salute, hanno condiviso l’iter procedurale per l’approvazione di Piani assunzionali potenziati rispetto alle dotazioni attuali e alle stabilizzazioni del personale in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative.

Il testo dell’Accordo sottoscritto prevede, inoltre, per garantire la continuità dei servizi e non compromettere lo svolgimento di attività essenziali, strettamente connesse alle esigenze di tutela della salute pubblica, l’emanazione di un’apposita circolare volta a disciplinare il mantenimento in servizio del personale precario “coerente e correlato con i Piani dei fabbisogni e delle assunzioni”.