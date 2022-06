Morano. In uno dei Borghi più Belli d’Italia torna la “Notte romantica”

La locandina

Dopo il successo delle cinque precedenti edizioni e lo stop forzato dell’anno scorso, sabato 25 giugno l’amministrazione comunale di Morano e l’associazione Borghi più Belli d’Italia, in collaborazione con la Proloco, il Rione San Nicola e la scuola di ballo Star Dance, ripropone la “Notte romantica”.

Appuntamenti concentrati nelle ore serali e notturne. Due flash mob in successione: il primo alle ore 19 nel Rione San Nicola, con musica etnica e popolare a cura dei nostri migliori artisti; il secondo alle 21 in Piazza Maddalena, con danze a cura della Star Dance. Il tutto arricchito dall’offerta gastronomica del posto e dal cocktail romantico da consumare nei locali del borgo.

E poi l’immancabile atto conclusivo: il bacio e il lancio delle lanterne a mezzanotte. Con tanta motivata speranza che questo evento, trascorsi i dolorosi giorni dell’emergenza sanitaria, in vista dell’imminente stagione estiva, segni per tutti l’effettivo, benché prudente, ritorno all’agognata normalità.

"Il programma di quest’anno . fanno sapere gli organizzatori - è ideato per divertire sia i giovani sia le persone più mature. Da un lato vogliamo premiare le coppie solide, quelle che già camminano insieme e si donano ogni giorno reciprocamente; dall’altro intendiamo favorire l’incontro tra giovani che immaginano un futuro di condivisione. A questi l’invito a riscoprire la bellezza del vivere in un contesto come il nostro. Un contesto che offre, specie nell’abitato antico, vaste opportunità di insediamento stabile. Perché la Notte romantica" - evidenziano gli amministratori moranesi.

"Promuove, sì, l’amore - continua la nota - in tutte le sue meravigliose espressioni. Ma vuole essere anche e soprattutto uno stimolo per le nuove generazioni affinché considerino seriamente le possibilità occupazionali offerte dalle nuove tecnologie: queste hanno il vantaggio di consentire l’impegno lavorativo e produrre ricchezza senza spostarsi da casa, ove essa si trovi. Oggi non è, dunque, più necessario risiedere in una grande metropoli per sfruttare le occasioni del mercato, in continua evoluzione e sempre più connesso; non esistono impedimenti logistici, ma si può produrre reddito mediante un computer collegato alla rete da qualsiasi angolo del mondo. Noi crediamo che avvenimenti come questi, che mirano ad aggregare e, perché no? rigenerare il tessuto sociale, possano stimolare il desiderio di riappropriarci in senso pieno e definitivo dei nostri spazi. Nella motivata speranza, mai sopita in questi mesi, che questa edizione della Notte Romantica segni per tutti l’effettivo ritorno all’agognata normalità".

Dall’amministrazione De Bartolo il ringraziamento agli operatori che continuano a credere in questa interessante proposta; in primis alla Proloco, alla Star Dance e, con spirito di rinnovata sinergia, all’associazione San Nicola e, in generale, a quanti si stanno impegnando per la riuscita della manifestazione.

Non dimenticare di portare con te lo strumento che suoni: con la tua musica parteciperai allo speciale Flash Mob “Unplugged” della Notte Romantica 2022. Ti aspettiamo!

Il programma prevede alle 19 al Rione San Nicola, alla scoperta delle nostre radici: musica etnica e popolare dal vivo; ore 21, Piazza Maddalena, esibizione della scuola di ballo Star Dance; alle 24, Lancio lanterna, palloncini e bacio a mezzanotte.

Dalle 21 cocktail e menù romantico nei locali del borgo.