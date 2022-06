Covid, il Bollettino. Tasso di contagio al 19%: stabili le intensive, quattro i decessi

Con 2.354 tamponi eseguiti e 447 nuovi positivi accertati, il tasso di contagio del Covid19, nella nostra regione, nelle ultime 24 ore si attesta a circa il 19%.

I dati del bollettino, anche quest’oggi, riportano dunque altri casi di Sars Cov 2 ma anche diversi guariti, 237, e purtroppo ancora morti, ulteriori quattro: due nel catanzarese, ed uno ciascuno nel cosentino e vibonese.

Quando all’ospedalizzazione, degli attualmente positivi, che oggi sono in tutto 31.316 (+206 da ieri), 31.175 (+211) si trovano in isolamento domiciliare e “solo” 134 (-5) in ospedale, 7 quelli più gravi assistiti nelle terapie intensive: 3 nel catanzarese, 2 nel cosentino e due nel reggino

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 3519 (37 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3479 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 59890 (59569 guariti, 321 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 22928 (44 in reparto, 2 in terapia intensiva, 22882 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 83933 (82814 guariti, 1119 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 695 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 688 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 41193 (40960 guariti, 233 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 2750 (39 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2709 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 144235 (143447 guariti, 788 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 736 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 729 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 39408 (39234 guariti, 174 deceduti).

L'Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio.