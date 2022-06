Controlli sulla movida, due denunce a Catanzaro

Proseguono i controlli nelle zone della movida catanzarese: il questore Maurizio Agricola ha predisposto un aumento dei controlli nelle zone maggiormente frequentate, che saranno ulteriormente prese d'assalto con l'arrivo della bella stagione. Nell'ultimo fine settimana personale di Polizia ha identificato 158 persone e controllato 60 veicoli e 4 esercizi commerciali.

Nel corso della serata del 18 giugno scorso, due persone sono state denunciate. Un uomo è stato deferito per il mancato rispetto dell'avviso orale e del foglio di via obbligatorio, che gli imponeva il divieto di rientro nel Comune. Una donna invece, sottoposta agli arresti domiciliari, non è stata trovata all'interno della propria abitazione. Rincasata, ha trovato gli agenti ad aspettarli ed è andata in escandescenza, minacciando i poliziotti. Motivo per il quale è stata denunciata.