Ancora un incidente lungo la Statale 18: due feriti a Fuscaldo

Ennesimo incidente lungo la Statale 18, questa volta avvenuto nel comune di Fuscaldo, nei pressi di un supermercato. Per motivi ancora in fase di accertamento, un'auto sarebbe andata a sbattere contro il guard-rail a velocità piuttosto sostenuta, per poi fermarsi dopo un testacoda al centro della carreggiata.

A bordo del mezzo una coppia - marito e moglie - che viaggiava assieme al proprio cane: fortunatamente sono rimasti feriti lievemente. Allertato comunque il personale medico del 118 che ha trasportato la donna nell'ospedale di Paola per maggiori accertamenti.