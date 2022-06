Rubano il pescato ad una ditta concorrente e poi lo rivendono: un arresto

Avrebbero impedito ad una ditta concorrente di fare il proprio lavoro, vantando un monopolio sulla vendita del pesce a Reggio Calabria e sequestrando il pescato di una ditta messinese, che avrebbe dovuto consegnare in città. Questo il quadro emerso a seguito di un'indagine nata dalla denuncia dell'impresa ittica siciliana, che lo scorso aprile del 2021 si è vista sequestrare un intero carico di pesce sotto minaccia.

Nello specifico, un imprenditore del settore ittico di Reggio Calabria - C.A., cinquantenne - con l'aiuto di un complice non identificato avrebbe impedito all'azienda sicula di scaricare il pesce presso alcune pescherie reggine, rivendicato un vero e proprio monopolio in città. In quell'occasione, costrinsero l'impiegato a trasferire le cassette di pesce su un altro mezzo di loro proprietà, al fine di effettuare per conto loro le consegne ed incassarne così i guadagni.

Ma l'addetto alla consegna, una volta conclusa la vicenda, ha subito sporto denuncia alla Polizia, che si è immediatamente attivata per individuare il soggetto e coglierlo sul fatto. Grazie alle testimonianze di alcuni testimoni, e successive intercettazioni telefoniche, è emerso il coinvolgimento dell'uomo in quella che è una vera e propria estorsione aggravata.

Al momento dell'arresto, personale della Capitaneria di Porto ha individuato circa 80 chili di pesce di provenienza ignota, privo di tracciabilità. Per tali motivi, l'azienda è stata sanzionata e l'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.