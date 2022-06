Nuova ondata di caldo africano: l’estate inizia con Caronte

Dopo Hannibal e Scipione, che hanno contribuito ad aumentare le temperature record mai registrate nei mesi di maggio e giugno, sta per arrivare un nuovo anticiclone di origine africana, che porterà caldo ed afa in buona parte del bacino mediterraneo.

È in arrivo Caronte, che ci traghetterà - è proprio il caso di dire - in una settimana infernale, con valori di umidità in aumento in tutta Italia e, dunque, temperature percepite sempre più alte.

Domani, 21 giugno, inizierà la stagione estiva: eppure nei due mesi precedenti si sono già registrate temperature "tropicali" (cioè quasi sempre al di sopra dei 20°) in tutta Europa, dalla Francia alla Svizzera, ed ovviamente anche in Italia.

La settimana che sta partendo, dunque, sarà caratterizzata da giornate soleggiate e stabili, poche nubi e rovesci quasi del tutto assenti. Secondo le proiezioni, Caronte supererà il record di Scipione: si attendono infatti temperature fino a 37°, nella settimana in cui l'estate è ancora alle porte.