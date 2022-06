Rende. Si cappotta con l’auto, ne esce fortunatamente illeso

Questa mattina una squadra di Vigili del Fuoco di Cosenza è intervenuta per un incidente stradale nel comune di Rende, in via San Umile di Bisignano.

Un giovane alla guida di una Lancia Y ha perso il controllo finendo fuoristrada, ma riuscendo comunque ad uscire dalla vettura senza gravi ferite, per poi essere soccorso dal 118 e portato all'ospedale per ulteriori controlli.

Ancora in corso la ricostruzione delle dinamiche dell'incidente. Sul posto i Carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.