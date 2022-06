Covid, il bollettino: contagi in calo (+738) ma altri 2 decessi

Rallentamento dei casi covid in Calabria. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 738 positivi a fronte di 362 guariti. Due i decessi e altrettanti i nuovi ricoveri.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+320), seguita Reggio Calabria (+227), Catanzaro (+166), Vibo Valentia (+10) e Crotone (+3) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+12). Processati 3 milioni e 188.044 tamponi (+3.100) da inizio pandemia, con un tasso di positività che diminuisce al 23,81%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 106.643 (+320), mentre i casi attivi sono 22.715. Di questi, 22.664 sono in isolamento, 49 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 82.810 guariti e 1.118 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 146.892 (+227), mentre i casi attivi sono 2.726. Di questi: 2.686 in isolamento, 37 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 143.378 i guariti e 788 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 63.352 (+166), mentre i casi attivi sono 3.536. Di questi, 3.494 in isolamento, 38 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono 59.497 i guariti e 319 i decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 40.137 (+10) mentre gli attivi sono 765. Di questi: 759 si trovano in isolamento, 6 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 39.199 i guariti e 173 i deceduti.

Nel crotonese infine i casi riscontrati salgono a 41.818 (+3) mentre gli attivi sono 680, di cui 673 in isolamento domiciliare e 7 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 40.905 i guariti e 233 i deceduti.