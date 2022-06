Botricello, perde il controllo dell’auto e si ribalta: ferito un giovane

Avrebbe perso il controllo della propria auto, finendo così ribaltato fuori strada. Brutta disavventura quella che ha coinvolto un giovane questa notte a Botricello, nei pressi di un noto villaggio turistico, e rimasto ferito in maniera lieve.

Pur non essendo ancora chiare le dinamiche del sinistro - che non ha interessati altri mezzi - l'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di estrarre dall'abitacolo il malcapitato, affidato poi alle cure del personale medico che, dopo un primo controllo, lo ha trasferito in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.