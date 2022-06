Auto in fiamme a Lamezia Terme: soccorsa una coppia

Brutta disavventura per una coppia a Lamezia Terme, fortunatamente a lieto fine: per motivi ancora in fase di accertamento, l'auto sulla quale si trovavano ha improvvisamente preso fuoco. Il mezzo stava transitando in località Brucolia, quanto attorno alle 9:25 il cofano dell'auto è stato avvolto prima da un denso fumo e poi dalle fiamme.

La coppia a bordo ha prontamente accostato per poi uscire dall'auto, che in breve tempo è stata completamente avvolta dalle fiamme. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere l'incendio prima che si propagasse, mettendo in sicurezza l'area.

Fortunatamente non si registrano feriti, e non è stato necessario l'intervento di personale medico. Sul posto i Carabinieri per le formalità di rito.