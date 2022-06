Covid, il bollettino: contagi in risalita (+942) anche in Calabria

Il coronavirus torna a correre anche in Calabria. Nell'arco di una settimana i contagi quotidiani sono saliti fino a sfiorare i mille casi al giorno, trend a cui non si assisteva dalla scorsa primavera. Sono infatti 942 i casi registrati nelle ultime 24 ore, assimere a 3 nuovi ricoveri ed 1 decesso.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+350), seguita Reggio Calabria (+306), Catanzaro (+186), Crotone (+66) e Vibo Valentia (+25), mentre i restnati casi provengono da altra regione o stato (+9). Processati 3 milioni e 184.944 tamponi (+3.791) da inizio pandemia, con un tasso di positività che continua a salire, attestandosi al 24,85%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 106.323 (+350), mentre i casi attivi sono 22.402. Di questi, 22.346 sono in isolamento, 55 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 82.805 guariti e 1.116 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 146.665 (+306), mentre i casi attivi sono 2.666. Di questi: 2.627 in isolamento, 37 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 143.211 i guarti e 788 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 63.186 (+186), mentre i casi attivi sono 3.508. Di questi, 3.473 in isolamento, 31 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono 59.359 i guariti e 319 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 41.815 (+66) mentre gli attivi sono 712, di cui 704 in isolamento domiciliare ed 8 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 40.870 i guariti e 233 i deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 40.127 (+25) mentre gli attivi sono 772. Di questi: 766 si trovano in isolamento, 6 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 39.182 i guariti e 173 i deceduti.