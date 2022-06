Italexit Crotone: “Margherita quartiere abbandonato”

Il coordinamento cittadino di Italexit con Paragone Crotone guidato da Francesco Fabbiano, in sintonia e di concerto con il coordinamento provinciale di Maria Pangallo, è intervenuto nel quartiere “Gabella/Margherita” per una mirata azione di ascolto delle problematiche dei vari quartieri di Crotone.

"Il gazebo itinerante - si legge in una nota - allestito dai militanti, iscritti e simpatizzanti, ha infatti circoscritto un “viaggio” nel quartiere cosiddetto “Gabella/Margherita” e precisamente in Via dei Gelsomini, Via delle Genziane e traverse limitrofe, nonché un sopralluogo al famoso canale 19.

Numerosi i cittadini che hanno interloquito e dialogato con i presenti al gazebo, consentendo e permettendo di raccogliere ed approfondire informazioni dirette sui problemi complessi e complicati che opprimono il quartiere ma, soprattutto, ascoltare le lamentele dei cittadini stessi.

Come abbiamo già avuto modo di esprimere, a noi di Italexit con Paragone interessa la politica dei cittadini, per i cittadini. Non la politica dell’inciucio e dell’intrigo, della corsa alle poltrone, dell’arrivismo personale.

Abbiamo, altresì, già rimarcato ed evidenziato, a tal riguardo, le nostre convinzioni e determinazioni su quanto, da mesi, si sta verificando al Comune di Crotone. Senza ripeterci, una Amministrazione che non amministra, dove si “tira a campare” per altri fini e scopi, che non sono certamente finalizzati a rendere vivibile la nostra cittadina.

Ad una Città, con oltre 5.000 abitanti che hanno abbandonato le proprie case ed affetti per poter lavorare, necessita e si impone una Amministrazione seria e responsabile, coerente, adeguata, ma, soprattutto, capace.

Noi di Italexit con Paragone, abbiamo interesse a che la “cosa” pubblica funzioni, che i servizi siano erogati e somministrati, con regolarità ed efficienza. Noi vogliamo che “il bene comune” abbia il sopravvento sul bene personale".