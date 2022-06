Gagliato. Vitelli finiscono in un burrone, recuperati con un elicottero

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale è intervenuta ieri mattina in località Gumeno, nel comune di Gagliato, nel catanzarese, dove due vitelli erano scivolati per decine di metri in un dirupo impervio, limitrofo alla strada provinciale 148.

Una volta sul posto i pompieri hanno raggiunto gli animali insieme ad un medico veterinario della zona che ha prestato le prime cure, mentre nel frattempo, su richiesta della Sala Operativa del 115, in tarda mattinata è stato fatto arrivare un elicottero del reparto volo dei vigilfuoco di Catania, il Drago Vf142, per avviare le operazioni di recupero.

I vitelli, una volta sedati ed immobilizzati, sono stati così elitrasportati in una zona sicura dove sono stati affidati al proprietario ed al veterinario. Sul luogo, a seguire le fasi del soccorso, anche il sindaco della cittadina catanzarese e la polizia locale.