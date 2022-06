Tragedia a Polistena: pensionato muore schiacciato dal muletto

Non c'è stato nulla da fare per un settantanovenne di Polistena, pensionato, rimasto coinvolto in un drammatico incidente mentre lavorare in un terreno di sua proprietà. L'uomo si trovava alla guida di un muletto, quando, per motivi in fase di accertamento, si sarebbe ribaltato rimanendo schiacciato dal pesante mezzo.

Sul posto - un capannone in contrada Grecà - sono rapidamente giunti i Carabinieri ed il personale medico del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Stando ad una prima ricostruzione, l'uomo stava spostando del materiale.