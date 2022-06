Crotone, vasto incendio sfigura collina: fiamme domate dopo una giornata

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

C'è voluta un'intera giornata per domare le fiamme che hanno interessato una collina nella zona sud di Crotone. Si tratta del primo vasto incendio avvenuto in città quest'anno, e segue episodi minori che già si erano verificati in concomitanza con le prime giornate di caldo.

A finire divorata dalle fiamme, la collina verso Capo Colonna - subito dietro alla Casa Rossa - ed un'area piuttosto estesa tra Via Olimpia e Via Lichino. Numerose squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate per tutto il giorno a contenere le fiamme, evitando di farle propagare ulteriormente. Complessivamente, sono stati eseguiti 88 sversamenti d'acqua tramite canadair.

Le fiamme hanno sfigurato l'intero versante del calanco, estendendosi per diverse centinaia di metri. C'è apprensione per domani, in quanto si prevedere un'altra giornata calda.