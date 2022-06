Covid, stabile il contagio: 840 nuovi casi e 2 vittime, ma oltre 1.200 guariti

Si alleggerisce la pressione sugli ospedali. Questo il dato che emerge nell'odierno bollettino sull'andamento del coronavirus in Calabria, dove si contano 840 nuovi casi a fronte di 1.274 guariti. Al momento sono 141 i degenti, 135 in reparto ordinario e 6 in terapia intensiva.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+340), seguita Reggio Calabria (+213), Catanzaro (+180), Crotone (+63) e Vibo Valentia (+33), mentre i restnati casi provengono da altra regione o stato (+11). Processati 3 milioni e 181.153 tamponi (+3.748) da inizio pandemia, con un tasso di positività che continua a salire, attestandosi al 22,41%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 105.973 (+340), mentre i casi attivi sono 22.666. Di questi, 22.517 sono in isolamento, 48 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 82.191 guariti e 1.116 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 146.359 (+213), mentre i casi attivi sono 2.666. Di questi: 2.627 in isolamento, 37 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 142.906 i guariti e 787 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 63.000 (+180), mentre i casi attivi sono 3.477. Di questi, 3.438 in isolamento, 36 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 59.204i guariti e 319 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 41.749 (+63) mentre gli attivi sono 710, di cui 702 in isolamento domiciliare ed 8 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 40.806 i guariti e 233 i deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 40.102 (+33) mentre gli attivi sono 810. Di questi: 804 si trovano in isolamento, 6 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 39.119 i guariti e 173 i deceduti.