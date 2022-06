Calcio, serie D. Il Castrovillari si riorganizza: a breve la campagna abbonamenti

Entra nel vivo la nuova stagione per il Castrovillari Calcio: nelle prossime ore sarà presentata la campagna abbonamenti e collateralmente vi saranno altre iniziative promozionali, che interesseranno tutti i sostenitori dei colori rossoneri ed i cui dettagli saranno sciorinati nei prossimi giorni.

Il direttivo rossonero nel frattempo sta meglio strutturando quello che è l’organigramma societario e non sono da escludere mosse di pedine nell’ambito aziendale.

Altra novità è quella dell’ingresso di una nuova figura nella macchina organizzativa che curerà esclusivamente un ramo societario. Mentre per quanto riguarda conferme e new entry dal punto di vista dell’area tecnica e parco calciatori, ancora tutto in stand-by, anche per via del fatto che l’organigramma societario ancora non è completo e sicuramente a tal proposito si anticipa che vi saranno anche ingressi di nuovi dirigenti e vecchi sostenitori, per cui tutte le scelte dovranno essere partecipate e condivise.

Quello che preme in questa fase a chi si sta organizzando la ripartenza - e che sta curando in primis aspetti amministrativi nonché federali, cioè all’intero organo dirigenziale della stagione appena conclusasi - è di sentire l’entusiasmo palpabile e la fiducia attorno, cosi come è avvenuto nei giorni precedenti la finale play out, e tutto questo può essere dimostrato dal popolo rossonero con una bella e sostanziosa campagna abbonamenti.

In fondo questa neo compagine vuole provarci ancora una volta, ha dimostrato di potercela fare se teniamo presente che lo scorso anno, tra partenza ritardata e mille difficoltà, è riuscita nell’intento di salvare la categoria, per cui con una società meglio strutturata, con l’aiuto della Città, dei tifosi e di tutti coloro che vorranno fare parte del progetto rossonero, sicuramente il prossimo anno si riuscirà nuovamente nell’impresa e con meno patemi d’animo.