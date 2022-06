Blitz ad Acquabona, perquisite abitazioni: scovata droga ed armi illegali

Un’attività straordinaria di controllo del territorio è stata eseguita dagli agenti di polizia nel quartiere Acquabona di Crotone che hanno effettuato otto perquisizioni domiciliari e identificato venti persone, di cui tredici con pregiudizi di polizia e penali.

Proprio nel corso di una perquisizione, anche grazie al fiuto del cane antidroga hanno scoperto 35 grammi di marjuana, altri 53 di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e tre armi perfettamente funzionanti.

Si tratta di una pistola semiautomatica della Bernardelli, un modello 60 calibro 22, che è risultata rubata; un fucile semiautomatico cal. 12 della Breda ed un altro a pompa della Hatsan, modello Escort cal. 12, con la matricola abrasa.

Una donna di 40 anni, che aveva la disponibilità dell’abitazione, è stata quindi arrestata per detenzione illegale di arma clandestina e di arma comune da sparo, per ricettazione e per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Nel prosieguo dell'attività, i poliziotti hanno anche rinvenuto un involucro di cellophane contenente 59 grammi di marjiuana che era nascosto sotto alcuni rifiuti, sul ciglio della strada, è che è stato sequestrato.

Il servizio cosiddetto ad “alto impatto” è stato portato a termine fagli agenti della Squadra Mobile, delle Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine e della Sezione Cinofili della Questura di Vibo Valentia.