Crotone, il Partito Democratico ribadisce il suo ruolo di opposizione e chiede di andare al voto

Ha ribadito il suo ruolo di opposizione all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Voce, con il segretario provinciale, Leo Barberio, quello cittadino, Annagiulia Caiazza ed il consigliere comune Andrea Devona. I tre hanno convocato oggi una conferenza stampa all’indomani dell’incontro avuto con lo stesso primo cittadino, da lui stesso promosso, sulla situazione di crisi che l’attuale maggioranza sta attraversando.

Ai tre componenti del Pd, il sindaco Voce ha ribadito che lui ritiene di essere in grado di recuperare una maggioranza in consiglio comunale e di poter, dunque, proseguire la sua esperienza amministrativa. Per gli esponenti del Pd, invece, non ci sono più le condizioni per poter proseguire, poiché, per i tre esponenti anche se Voce recuperasse i 4 dissidenti, è una situazione che si potrebbe presto ripresentare.

La strada indicata da Barberio, Caiazza e Devona è quella del voto, che è possibile avvenga già nella finestra di ottobre, per fare in modo che la città possa sfruttare al meglio i fondi che arriveranno. Sono arrivate, poi, forti critiche all’operato dell’amministrazione Voce in questi 20 mesi di governo, a loro dire, caratterizzati solo da annunci spacciati per risultati raggiunti e ben pochi fatti.

Hanno escluso, gli esponenti del Pd, qualsiasi forma di sostegno all’amministrazione in consiglio comunale, a partire da quello che dovrebbe approvare il Pef tari ed il bilancio di previsione dell’ente. Critiche anche all’operazione di sostegno all’amministrazione da parte del centrodestra, ed in particolare, da Forza Italia locale, che a loro dire sarebbe stato un tradimento per gli elettori.

L’amministrazione comunale, inoltre, è stata tacciata di mancata visione politica, considerato che sono fermi al palo tutti i piani comunali, come quello strutturale, quello delle spiagge e perfino della viabilità. È stato, infine, sottolineato lo sforzo compiuto dal Pd del rinnovamento dei suoi quadri dirigenziali e di rappresentanza, assicurando l’impegno per poter consentire alla città di risalire la china.