Vertenza Abramo, rinnovo del Durc e cassa integrazione: gli annunci del viceministro Todde

È arrivata a Crotone nell’apposito tavolo in Prefettura sulla vertenza dell’Abramo customer care la vice ministro Alessandra Todde, del Movimento 5 stelle, ed ha sottolineato il buon lavoro fatto finora dall’amministrazione straordinaria dell’azienda.

Oltre alla gestione corrente dell’azienda, che sta procedendo, il prossimo impegno della commissione sarà quello di possibili acquirenti ragionando, però, sull’intero asset e non su rami d’azienda.

L’incontro con la stampa ha preceduto quello con le istituzioni e locali, la parlamentare Elisabetta Barbuto, i lavoratori ed i rappresentanti sindacali che si sono occupati della vertenza lavorativa che vede coinvolti tremila dipendenti.

Un’altra buona nuova data dalla vice ministro Todde è che all’Abramo Customer Care con l’amministrazione straordinaria ha ottenuto il rinnovo del Durc fino ad ottobre e ciò consentirà la partecipazione alle gare per ottenere nuove commesse.

È stato, poi, comunicato che i commissari hanno presentato il programma di risanamento aziendale lo scorso 6 giugno al Mise che lo sta esaminando, e poi verrà discusso in sede sindacale prima della definitiva approvazione.

La tempistica prevista è quella di un anno che, però, partirà dall’approvazione del piano in questione da parte del ministero, che ha ricevuto dalla commissione anche la richiesta di cassa integrazione straordinaria per tutta la durata dell’attività commissariale.

Appositamente sollecitata, poi, la Todde ha sottolineato come nel tavolo in programma oggi le parti non sono entrate nel merito dei tempi per il pagamento degli stipendi arretrati.

Sono già state esaminate da parte della commissione le prime 150 posizioni debitorie, mentre per altre 250 se ne riparlerà a settembre, man mano che l’azienda riuscirà a riscuotere i crediti.

Infine, ha sottolineato, la vice ministro, i lavoratori della Abramo dicendo di essere stata colpita dalla loro professionalità ma anche dalla voglia che hanno dimostrato di voler lavorare ancora nonostante tutte le vicissitudini.

Infine, il Prefetto di Crotone, Maria Carolina Ippolito, ha ringraziato il vice ministro Todde per la sua presenza in Prefettura per partecipare al tavolo di una vertenza così importante per il territorio.