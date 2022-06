Covid, contagi stabili (+838) ma aumentano i ricoveri (+9)

Contagi stabili, sempre al di sotto delle guarigioni, ma tornano ad aumentare i ricoveri. Questo il quadro dipinto dall'odierno bollettino sull'andamento del coronavirus, che segna 838 nuovi casi a fronte di 959 guariti. Solo un decesso nelle ultime 24 ore, anche se aumentano i ricoveri: 9 in totale, 6 nei reparti ordinari e 3 in terapia intensiva.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+315), seguita Reggio Calabria (+238), Catanzaro (+205), Crotone (+52) e Vibo Valentia (+17), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+13). Processati 3 milioni e 177.405 tamponi (+4.235) da inizio pandemia, con un tasso di positività che sale al 19,79%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 105.633 (+313), mentre i casi attivi sono 23.057. Di questi, 23.008 sono in isolamento, 48 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 81.460 guariti e 1.116 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 146.146 (+238), mentre i casi attivi sono 2.734. Di questi: 2.694 in isolamento, 38 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 142.626 i guariti e 786 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 62.820 (+205), mentre i casi attivi sono 3.412. Di questi, 3.370 in isolamento, 40 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 59.090 i guariti e 318 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 41.686 (+52) mentre gli attivi sono 719, di cui 711 in isolamento domiciliare ed 8 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 40.734 i guariti e 233 i deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 40.069 (+17) mentre gli attivi sono 842. Di questi: 836 si trovano in isolamento, 6 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 39.054 i guariti e 173 i deceduti.