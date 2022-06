Incidente sul lavoro a Laino Borgo: muore un operaio

La Centrale del Mercure (Foto: Il Prometeo.it)

Ancora una morte bianca in Calabria: un operaio impiegato in una ditta esterna che stava eseguendo dei lavori presso la centrale del Mercure è rimasto vittima di un grave incidente avvenuto questa mattina, a seguito del quale sarebbe morto sul colpo.

In corso le indagini per tentare di ricostruire l'accaduto, e per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul cantiere. La centrale, ubicata a Laino Borgo, si trovava in fase di fermo per via dei lavori di manutenzione.