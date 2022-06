Cade in mare dalla banchina del porto di Reggio Calabria: salvato 62enne

Un sessantaduenne di Reggio Calabria è caduto in mare nelle acque del medesimo porto, mentre si trovava a bordo della propria auto. Una dinamica ancora da chiarire, che sarebbe potuta trasformarsi in tragedia se non fosse stato per il pronto intervento dei soccorritori presenti sul molo, che non hanno esitato a lanciarsi in acqua per far uscire l'uomo dall'auto.

Due agenti di Polizia in servizio alla Sezione Nautica, ed un militare della Guardia Costiera, dopo aver chiesto aiuto si sono fiondati in acqua riuscendo a sfondare il finestrino lato guidatore, estraendo ancora in vita il malcapitato. Questo, portato sulla bancina, è stato visitato dal personale medico del 118 e poi trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.

Il pronto intervento dei soccorritori ha permesso di salvare la vita dell'uomo, in quanto l'auto si è rapidamente inabissata. Le operazioni di soccorso, a cura dei Vigili del Fuoco, sono ancora in corso. Si indaga ora per tentare di ricostruire l'accaduto.