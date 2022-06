Minacciava i passanti con un coltello: un arresto a San Lorenzo

Sarebbe andato in escandescenza per futili motivi, e brandendo un coltello avrebbe dapprima tentato di colpire alcuni congiunti, per poi scendere in strada e minacciare i passanti. Attimi di paura a San Lorenzo Marina, dove un trentasettenne del posto è stato arrestato lo scorso lunedì sera dai Carabinieri.

Diverse sono state le segnalazioni di cittadini e residenti rimasti attoniti dall'atteggiamento dell'uomo, sceso in strada evidentemente alterato ed armato. Immediato l'intervento dei militari, che hanno evitato una possibile degenarazione della situazione riuscendo a fermare il soggetto prima che potesse ferire qualcuno.

Secondo quanto ricostruito, avrebbe tentato di colpire in parti vitali dei suoi parenti. Vista la situazione, è stato arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio e trasferito per direttissima nel carcere di Reggio Calabria.