Dalle dune di Cirò al centro di Crucoli, 3° tappa del trekking sul Cammino della Magna Grecia

Si svolgerà sabato 25 giugno, con inizio alle 17, “Dalle Dune di Cirò al centro di Crucoli”, terza tappa del trekking sul Cammino della Magna Grecia organizzato dall’Associazione “Passi consapevoli-Cammino e meditazione”.

Il programma prevede una meditazione introduttiva e, successivamente, l’escursione sulla tappa di Crucoli, con partenza dalle bellezze naturalistiche delle Dune di Cirò.

“Il trekking sul cammino della Magna Grecia sta coinvolgendo sempre più appassionati del turismo slow – spiega la Presidente dell’Associazione Adele Scorza - ovvero di quel turismo che apprezza le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali di un territorio, con la consapevolezza che camminare ci aiuta a praticare la Pace dentro di noi, per praticare sempre più l'ascolto, l'accettazione di ogni diversità, per nutrirci di bellezza e di armonia, riscoprire la nostra energia e seminare la pace fuori e dentro di noi”.

Per aderire all’evento è necessario compilare un form disponibile sul sito: https://forms.gle/tkUKchYFTGdxcsYL8; mentre per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo email Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure il numero 3490630919.

La partecipazione all'evento è gratuita per i soci, mentre per i non associati è obbligatorio sottoscrivere la tessera annuale di 10 euro.