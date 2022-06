Sorical riacquista le quote private: società torna tutta pubblica

Questa mattina la Società Risorse Idriche Calabresi ha riacquistato le proprie azioni dal socio privato Acque di Calabria, del gruppo Veolia. Al momento la Sorical ha dunque riacquistato il 100% delle proprie quote, tornando ad essere, di fatto, una società pubblica.

Lo rende noto la Regione Calabria, unico ente che controllerà la Sorical a partire da quest'oggi. La firma è arrivata nella tarda mattinatap resso gli uffici romani della Regione Calabria, alla presenza del governatore Roberto Occhiuto. Fondamentale è stata la disponibilità del socio privato a cedere le proprie quote, ma anche il consenso ricevuto dalla banca che ha finanziato l'operazione.

Un passaggio fondamentale, in quanto la pubblicizzazione della società, e la relativa gestione idrica integrata, era un requisito obbligatorio per poter partecipare ai bandi previsti dal Pnrr ed attingere ai relativi fondi.

OCCHIUTO: "GIORNO STORICO PER LA CALABRIA"

"È un giorno storico per la Calabria. La Regione, dopo mesi di scrupolose trattative, ha chiuso un importantissimo accordo con il Gruppo Veolia: da oggi la Sorical è ufficialmente una società pubblica". È quanto dichiara il governatore Roberto Occhiuto a seguito dell'annuncio. "Adesso ci sono tutte le condizioni per porre la Sorical fuori dalla procedura di liquidazione, per riorganizzare la sua mission, per costruire una nuova strategia per il futuro".

"Avevo raccontato questo mio obiettivo durante la campagna elettorale, ed oggi compiamo un altro passo decisivo verso la costituzione di una multiutility regionale che si occupi dell’intero ciclo integrato delle acque" prosegue Occhiuto. "Un risultato enorme, che la Regione inseguiva da anni e che adesso possiamo finalmente toccare con mano".

MANCUSO: "SI ESCE DALLA NEBULOSA"

"Dopo anni di discussioni, finalmente la Sorical, attraverso l’accordo chiuso a Roma dalla Regione con il Gruppo Veolia, esce dalla nebulosa che l’avvolgeva". Questo il commento del presidente del consiglio regionale, Filippo Mancuso.

"Divenendo, grazie all’incessante impegno del presidente Occhiuto anche su questo delicatissimo dossier, una società pubblica che dovrà occuparsi dell’intero ciclo integrato delle acque con l’obiettivo di un netto miglioramento della qualità per gli utenti. Tutto ciò mentre consente alla Sorical di fuoriuscire finalmente dalla procedura di liquidazione, è fondamentale per le scelte future da farsi" conclude. "Sia in termini di investimenti che di oculata ed efficiente gestione e di rideterminazione dei costi del servizio".