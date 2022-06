Usb Sanità. Policlinico Germaneto, venerdì Sciopero degli operatori delle pulizie

Al Policlinico Universitario di Germaneto a Catanzaro, i lavoratori dipendenti della Cooperativa Meridionale Servizi Scarl, che operano negli appalti delle pulizie degli ospedali, nella provincia di Catanzaro, venerdì mattina, 17 giugno, incroceranno le braccia per sciopero proclamato dalla USB.

La protesta - che prevede l’astensione per l’intero turno al Policlinico dalle 6 alle 10 come promulgato anche dalla Commissione Garanzia Sciopero - è scattata a seguito delle mancate relazioni sindacali richieste nel novembre passato.

“Ricordiamo che l’appalto al Policlinico di Germaneto …, per le pulizie, come al solito è sempre al maggior ribasso, si applica sulla pelle delle donne, quelle maggiormente colpite dal groviglio di non regole” sostengono dalla Sigla spiegando si tratti di personale che lavora part-time “base” “chi con 16 ore settimanali, chi 15, chi invece 20 ma che in base alle necessità possono esser richieste altre due ore in più. Inoltre, non vi sarebbe il riconoscimento degli scatti di livelli del personale “storico”.