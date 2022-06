Covid, il Bollettino. 866 nuovi positivi ed un decesso, soli due pazienti in intensiva

Con un indice di contagiosità che rimane come ieri intorno al 21 per cento, anche oggi si contano in Calabria altri casi di covid19, esattamente 866 a fronte di 4.126 tamponi processati.

Da annotare, nostro malgrado, ancora una vittima, nel cosentino mentre i guariti aumentano di altri 913. Risultano attualmente positive invece 31.558 persone (-48 da ieri) di cui 31.426 (-26) in isolamento, 135 (-22) assistite in ospedale, 2 nelle terapie intensive di Catanzaro e Cosenza.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 3354 (35 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3318 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 59261 (58943 guariti, 318 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 23376 (46 in reparto, 1 in terapia intensiva, 23329 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 81944 (80828 guariti, 1116 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 751 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 739 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 40883 (40651 guariti, 232 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 2566 (35 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2531 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 143342 (142556 guariti, 786 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 841 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 835 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 39211 (39038 guariti, 173 deceduti).

L'ASP di Catanzaro comunica 214 positivi di cui 3 fuori regione. L'Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione si registrano 8 nuovi casi.