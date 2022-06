Drammatico incidente sull’Autosole: muore donna di origini calabresi

Un morto e tre feriti lievi: questo il bilancio del drammatico incidente avvenuto questa mattina sull'Autostrada del Sole, nel tratto tra Fabro ed Orvieto.

Coinvolta un’auto con una famiglia di origine calabrese che, per motivi in fase di accertamento, avrebbe tamponato a velocità sostenuta un mezzo pesante.

Ad avere la peggio una donna, Iolanda Distabile, 76enne, che sarebbe morta sul colpo. Gli altri occupanti del mezzo, il figlio della vittima ed altre due persone, sono stati invece soccorsi dal personale medico e trasferiti in ospedale per maggiori accertamenti. Indaga ora la Polizia Stradale per ricostruire la dinamica del sinistro.