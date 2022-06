Corigliano-Rossano, al via lavori di riqualificazione al Palmeto

Sono iniziati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dei marciapiedi di fronte al Palmeto, sul lungomare di Schiavonea, che richiedeva il completamento, oltre che un intervento di restyling per rendere quel tratto più decoroso e funzionale. I lavori in atto si pongono l’obiettivo di garantire la mobilità e l’integrazione dell'opera nel contesto urbano esistente, consentire un percorso pedonale omogeneo e migliorare l'accessibilità e la qualità dell'area.

"Tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale c’è, da sempre, la riqualificazione del lungomare anche attraverso la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, oltre che di nuova realizzazione" afferma l'assessore all'assetto urbano, Tatiana Novello. "Il progetto appena avviato nella zona del Palmeto, non riguarda solo la riqualificazione del piano calpestabile del marciapiede, ma prevede la realizzazione e messa in posa di quattro panchine, di tre cestini portarifiuti, di una aiuola in cui saranno messe a dimora piante e fiori adatti al paesaggio. Per quanto riguarda la messa in sicurezza della zona è stato previsto di posizionare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, colonnine dissuasori del traffico in rame e l'installazione di un faretto segnapasso ad incasso. Un lavoro, quindi, che non solo renderà il marciapiede maggiormente fruibile ma andrà a ridare decoro all'intera zona".