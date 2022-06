FareAmbiente Crotone, formate le nuove guardie ittiche

Si sono svolti nella giornata del 14 giugno scorso, nel teatro Ceramidà di Isola Capo Rizzuto, gli esami di abilitazione alla vigilanza ittica ed ambientale per le Guardie Ecozoofile di FareAmbiente Crotone. Grazie a questo importante corso di formazione, autorizzato dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e patrocinato dall’Ente Parco Nazionale della Sila, venti agenti giurati volontari dell’Ente di Protezione Ambientale FareAmbiente ODV sono stati formati sulle norme che regolano la pesca in acque interne e la tutela dei bacini imbriferi e degli ecosistemi acquatici.

Gli agenti giurati volontari, sotto il coordinamento del competente Ufficio della Regione, affiancheranno il lavoro dei Carabinieri Forestali e di tutti gli altri organi di polizia preposti a tali attività di vigilanza e controllo, concorrendo alla salvaguardia degli ecosistemi acquatici del nostro territorio.

"Abbiamo raggiunto un obiettivo importante. In Calabria la figura della guardia ittica volontaria era praticamente sparita con il passaggio di competenze dalle Provincie alla Regione" commentano i responsabili di FareAmbiente Calabria Roberto Puleo e Paola Ottocalli. "Da oltre dieci anni non si svolgevano corsi di formazione in tal senso. Ringraziamo il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria per aver autorizzato il Corso e per aver seguito con professionalità e disponibilità tutto l’iter formativo degli agenti volontari, l’Ente Parco Nazionale della Sila per il patrocinio, il Comune di Isola Capo Rizzuto per aver concesso l’uso del teatro comunale per lo svolgimento degli esami e tutti i docenti che hanno collaborato alla formazione".