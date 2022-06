Nascondeva in casa oltre 50 chili di droga: un arresto nel vibonese

Circa 51 chili di marijuana sono stati sequestrati dagli uominii della Squadra Mobile di Vibo Valentia, impegnata negli ultimi giorni in un controllo mirato a carico di un soggetto, residente nella zona di Serra San Bruno, che con i suoi atteggiamenti sospetti non era passato inosservato.

Nello specifico, gli agenti avevano ipotizzato di trovarsi di fronte ad un "centro di raccolta" per la droga, che veniva dunque stoccata in casa del sospettato in attesa di essere rivenduta.

Svolto un controllo ed una perquisizione, i sospetti sarebbero stati confermati: all'interno dell'abitazione sono state trovate 70 buste contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa mezzo quintale.



Ma non solo: rinvenute anche bilance e bilancini di precisione, occultati assieme alla sostanza tra il sottotetto dello stabile e gli armadi della stanza da letto. Il tutto è stato sequestrato. Vista la situazione, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, e posto ai domiciliari.