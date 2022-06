Giornata infenale per i Vigili del Fuoco nel crotonese: svolti quasi 20 interventi

Quasi venti richieste di intervento nella sola giornata odierna per i Vigili del Fuoco di Crotone e dei distaccamenti di Petilia Policastro e Cirò Marina, impegnati in tutta la provincia sin dalle prime ore del mattino. La giornata infatti si è aperta con un tamponamento a catena in località Poggio Pudano (LEGGI), e da allora le richieste di intervento sono arrivate senza sosta.

Interventi di varia natura, che hanno spaziato dall'apertura di porte domestiche al recupero di gatti smarriti, ma anche circostanze potenzialmente più pericolose, come l'incendio di sterpaglie e di mezzi agricoli, finanche di un'autovettura incendiata in pieno centro cittadino ad Isola Capo Rizzutto attorno alle 16:40.

Quest'ultimo caso ha visto l'intervento di un mezzo antincendio fuoristrada, necessario per domare le fiamme che avevano coinvolto un recinto, delle vicine sterpaglie e dei rifiuti. Indagano ora i Carabinieri al fine di ricostruire la dinamica dell'incendio: non si esclude alcuna pista.