A Crotone la mostra “Ambiente Clima Futuro”, un progetto fotografico collettivo

Si terrà a Crotone la mostra locale a tema “Ambiente Clima Futuro”, il grande progetto fotografico collettivo ideato e realizzato dalla FIAF, la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.

Sabato 18 giugno, in contemporanea in tutta Italia, sarà inaugurata una grande mostra nazionale a Bibbiena e circa 100 mostre locali, realizzate dai vari laboratori che in un anno di lavoro si sono cimentati sul tema.

Crotone vedrà l’esposizione dei lavori del Lab. Di Cult n.100 realizzato dal Gruppo Fotoamatori Crotone e dall’Associazione cosentina Ladri di Luce.

L’incontro di presentazione della mostra – che si svolgerà nel pomeriggio di sabato 18 alle 17.30 presso la Lega Navale (e sarà visitabile fino al 31 agosto) - sarà aperto dai saluti istituzionali del Presidente della Provincia Sergio Ferrari, del Sindaco di Crotone Vincenzo Voce, dei Presidenti delle Associazioni fotografiche “Gruppo Fotoamatori Crotone” e Ladri di Luce, rispettivamente Domenico Perpiglia e Daniela Fucilla.

Seguirà l’intervento del Direttore della sede crotonese di Bper Fabio Scozzafava. Quindi toccherà al coordinatore del Lab. Di Cult 100 Vincenzo Gerbasi entrare nel dettaglio della mostra locale, presentandone il catalogo.

Interverranno, quindi, gli autori in mostra a presentare sinteticamente i loro lavori: Luisa Boscarelli; Tommaso Caruso; Sergio Cimino; Daniela Fucilla; Vincenzo Gerbasi; Raffaele Lumare; Daniela Miano; Franco Milito; Claudia Rubino; Michela Stigliano; Cosimo Stillo; Felice Troilo.