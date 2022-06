Pizzo. Movida “movimentata” tra abusivi, spacciatori e liti in pieno centro

Proseguono i controlli della Polizia durante il fine settimana per contrastare la criminalità diffusa e vigilare sulla movida nella provincia vibonese.

Controlli che nello scorso weekend si sono concentrati nell’area di Pizzo, permettendo agli agenti di identificare 400 persone, verificare 173 veicoli, rilevare quattro violazioni al Codice della Strada, e di ritirare anche una patente di guida.

In particolare, è stata riscontrata la presenza di un parcheggiatore abusivo nei pressi del centro storico cittadino. Per l’uomo è scattata una sanzione pecuniaria.

Un altro soggetto è stato invece trovato con 40 grammi di marijuana divisi in dosi e materiale per il confezionamento, per cui è stato denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio.

Inoltre, nella giornata di sabato gli agenti della Squadra Mobile e della Volante sono intervenuti nel corso di una lite sorta fra due persone nei pressi di un ristorante a Vibo.

Durante la discussione, nata per futili motivi, uno dei due avrebbe sferrato uno schiaffo all’altro, ricevendo calci e pugni e venendo per questo medicato al Pronto Soccorso locale con una prognosi di 5 giorni.

Il tempestivo intervento dei poliziotti nel corso della colluttazione ha permesso sia di accertare quanto accaduto che di evitare che la situazione degenerasse, essendo arrivati sul posto altri amici del ferito per avere spiegazioni dall’altro litigante, con l’evidente possibilità di una escalation di violenza.

Sentiti i testimoni e acquisite le immagini dell’impianto di videosorveglianza, la Mobile ha inoltrato l’esito degli accertamenti all’Autorità Giudiziaria.