Cucciolo di cane cade in un pozzo: salvato dai Vigili del Fuoco

È finita con un lieto fine la disavventura che ha visto come protagonista un cucciolo di cane, meticcio, scivolato in un pozzo a Lamezia Terme. Per fortuna i suoi lamenti sono stati avvertiti da alcuni ciclisti, che preoccupati hanno iniziato a cercare il povero animale per prestargli un primo soccorso.

Purtroppo però il cucciolo era irragiungibile, motivo per il quale è stato necessario allertare i Vigili del Fuoco. Questi, prontamente intervenuti sul posto, con l'ausilio della pratica scala italiana in dotazione al corpo, sono riusciti rapidamente a raggiungere il povero cagnolino e trarlo in salvo. Fortunatamente, nonostante la caduta, questo è apparso in buone condizioni generali.

Dopo una serie di controlli - supervisionati dai ciclisti che hanno contribuito a salvare l'animale - il cucciolo è stato riconsegnato al legittimo proprietario, residente nelle vicinanze.