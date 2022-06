Covid, il bollettino: contagi stabili (+364) e calo dei ricoveri (-5)

Il contagio da coronavirus appare ancora stabile in Calabria. L'odierno bollettino infatti conta appena 364 nuovi casi a fronte di 386 guariti, e diminuiscono anche i ricoveri (-5). Registrati, purtoppo, altri 2 decessi nelle ultime 24 ore.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+171), seguita Reggio Calabria (+106), Crotone (+42), Catanzaro (+41) e Vibo Valentia (+3), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+1). Processati 3 milioni e 164.008 tamponi (+2.018) da inizio pandemia, con un tasso di positività che sale al 18,04%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 104.684 (+171), mentre i casi attivi sono 23.477. Di questi, 23.428 sono in isolamento, 47 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 80.094 guariti e 1.113 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 143.337 (+106), mentre i casi attivi sono 2.338. Di questi: 2.292 in isolamento, 46 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 142.213 i guariti e 786 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 41.490 (+42) mentre gli attivi sono 831, di cui 817 in isolamento domiciliare e 14 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 40.427 i guariti e 232 i deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 62.186 (+41), mentre i casi attivi sono 3.350. Di questi, 3.308 in isolamento, 41 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 58.500 i guariti e 318 i decessi.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 39.986 (+3) mentre gli attivi sono 881. Di questi: 875 si trovano in isolamento, 6 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 38.932 i guariti e 173 i deceduti.