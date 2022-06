Squillace. Sul tavolo del soggiorno una busta con la marijuana, arrestato

Una perquisizione eseguita nei confronti di un soggetto gravato da vari precedenti di polizia, che si sospettava detenesse e spacciasse droga, ha portato al sequestro di 60 grammi di marijuana, che l’uomo ha consegnato spontaneamente ai carabinieri di Squillace che si sono presentati a casa sua.

Lo stupefacente era conservato in una busta in cellophane trasparente che aveva sul tavolo del soggiorno. Sempre nell’abitazione è stato poi ritrovato anche del materiale per il confezionamento e un altro involucro di cellophane con all’interno circa 6 grammi della stessa sostanza.