Squillace. In casa 15 cani con rogna, dermatiti ed altro: denunciata

Una donna di Squillace, nel catanzarese, è stata denunciata dai carabinieri della stazione locale dopo degli accertamenti che hanno portato ad appurare tenesse dei cani in situazioni precarie.

I militari, insieme al personale dei servizi di igiene pubblica dell’Asp provinciale e della società “Pet service”, una volta in casa della donna hanno trovato quindici cani, di cui solo due avevano il microchip, tutti tenuti in pessime condizioni igienico sanitarie, alcuni anche affetti da varie malattie come la rogna sarcoptica, peticulosi, emaciamento e dermatiti derivanti da malattie parassitarie. Anche l’immobile non è risultato abitabile in quanto non erano presenti i criteri minimi di igiene. I carabinieri hanno sequestrato gli i cani che sono stati portati nel canile di Torre Melissa.