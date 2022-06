Elezioni. Alle Comunali, alle 19, vota poco meno della metà dei calabresi. Che snobbano il referendum

Sale la percentuale dell’affluenza dei calabresi alle urne per questa giornata di election day in cui si vota per il rinnovo di 75 sindaci e Consigli Comunali di altrettanti enti della regione e, a livello nazionale, per i cinque quesiti referendari abrogativi sulla giustizia (QUI): quello sulla incandidabilità dopo una condanna (legge Severino); sulla limitazione delle misure cautelari, sulla separazione delle funzioni dei magistrati; sui membri laici nei consigli giudiziari e sulle elezioni dei componenti togati nel Csm.

Alle 19, secondo step di verifica, l’affluenza alle urne per le amministrative nella nostra regione è stata di circa il 45%. Quanto alle singole provincie ha votato il 45,8% nel catanzarese, il 42,2% nel cosentino, il 46,4% nel crotonese, il 39,5% nel reggino ed il 38,5% nel vibonese.

Quanto al referendum, dal 7% di mezzogiorno (QUI) la percentuale di calabresi che sono andati ad esprimere il proprio “Sì” o “No” è salita questa sera intorno al 12%.